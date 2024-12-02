Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО

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В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина случайно выпала из окна третьего этажа после ссоры с супругом, вернувшимся со спецоперации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — говорится в сообщении.
Женщину экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Они умерла. При этом мужчина получил различные травмы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится под присмотром врачей.
В настоящее время следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Элина Позднякова