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Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших постояльцев частного социального центра в селе Калистратиха Алтайского края увеличилось до шести человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
На сегодняшний день в стационарах находится 25 человек. Уточняется, что лечение продолжают четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести.

Всего в центре в Калистратихе были 28 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Ранее в СК РФ сообщали, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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Раскрыта причина задержание Пивоварова* в Узбекистан
АИМК: журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации
02 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Rawf8

Российский журналист Алексей Пивоваров* (признанный Министерством по делам федерации России иностранным агентом) был задержан вместе со съемочной группой за работу в Узбекистане без сертификата. Об этом сообщило управление агентства информации и коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану в Telegram-канале.
«Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства», – заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что Пивоваров* и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова были задержаны в Нукусе после заявления местных жителей. В отчете утверждается, что силы безопасности конфисковали все изображения Каракалпакстана – суверенной республики Узбекистанв.

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#узбекистан
#задержание
#журналист
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В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих
02 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Спецназ начал разгон митингующих в центре Тбилиси. По данным РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.
Протестующие, занявшие часть проспекта Руставели, применили петарды против спецнзала после того, как их выгнали с территории парламента. К моменту начала разгона многие протестующие уже покинули митинг.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста один из сотрудников полиции в Тбилиси загорелся. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#протесты
#полиция
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Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих
Полицейский в Тбилиси загорелся после применения протестующими коктейля Молотова
02 декабря 2024, 04:50

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщил телеграм-канал Sputnik Грузия.
Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.

«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии обстреляли петардами спецназ и полицию, а силы безопасности такжеприменили водометы. Борьба с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси была снята на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#протесты
#полицейские
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Российский офицер рассказал о боях в Курской области
Орел: ВСУ в Курской области идут в атаку с использованием техники НАТО
02 декабря 2024, 04:20

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинская армия в Курской области активно использует технику, полученную от членов НАТО, для нанесения ударов по российским позициям. Об этом заявил заместитель начальника штаба, отвечающий за разведку отряда «Тигр», с позывным Орел в интервью РИА Новости.
«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам», – рассказал российский офицер.

29 ноября российская армия атаковала элитное украинское подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов в Курской области. Сообщается, что потери противника достигли 66 человек, что эквивалентно 11 расчетам операторов БПЛА.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#украина
#курская область
#нато
#всу
#вс рф
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ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана
Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший над Сирией иранский самолет
02 декабря 2024, 03:43

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В ночь на воскресенье, 1 декабря, израильские военно-воздушные силы развернули самолет из Ирана, который пролетал через воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Times of Israel.
ВВС Израиля подозревают, что иранский самолет перевозил оружие для движения «Хезболла» в Ливане. Израильские истребители пролетели над Сирией и приказали ему вернуться. Через некоторое время после получения сообщения самолет изменил курс.

27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту недалеко от сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где находилась российская военная база. Город является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов ВМФ России в Средиземном море.

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#израиль
#иран
#сирия
#самолет
#россия
#хезболла
#ливан
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В Брянской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Брянской области
02 декабря 2024, 03:09

Фото:iStock/vadimrysev

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФобнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в 5-этажный дом в Брянской области. Позже Богомаз сообщил, что многоквартирный дом был полностью уничтожен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#александр богомаз
#бпла
#всу
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Военный корреспондент погиб в ДТП в ЛНР
Военкор ANNA NEWS Ярцев погиб в ДТП в Луганске
02 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Журналисту было 49 лет.

«Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», – отмечается в публикации.

Подробности аварии не приводятся. Согласно изданию, Яльцев опубликовал свой последний пост утром в воскресенье, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семен Еремин убит в зоне проведения спецоперации на Украине. Журналист был атакован украинским FVP-дроном.

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#военкор
#лнр
#дтп
#сво
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Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады
02 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиция занимается вандализмом, разбивая дорожные знаки и металлические ограждения.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#митинг
#протесты
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Оператор «Дружба» рассказал о причинах повреждения газопровода
Оператор «Дружбы»: причиной повреждения газопровода была диверсия
02 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/macky_ch

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая саботаж, информирует РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты работают над восстановлением масляного насоса, устранением последствий утечки и выяснением причины инцидента. Отмечается, что перед тем, как получить заключение экспертов, рассматриваются все версии, включая умышленное повреждение газопровода и технические неполадки.

Ранее представитель Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш заявил, что газопровод «Дружба» был поврежден недалеко от города Пневы на западе Польши, что привело к утечке топлива.

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#польша
#газопровод
#нефть
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