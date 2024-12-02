Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

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Число погибших постояльцев частного социального центра в селе Калистратиха Алтайского края увеличилось до шести человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
На сегодняшний день в стационарах находится 25 человек. Уточняется, что лечение продолжают четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести.
Всего в центре в Калистратихе были 28 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в СК РФ сообщали, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в СК РФ сообщали, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова