Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

Российский журналист Алексей Пивоваров* (признанный Министерством по делам федерации России иностранным агентом) был задержан вместе со съемочной группой за работу в Узбекистане без сертификата. Об этом сообщило управление агентства информации и коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану в Telegram-канале.