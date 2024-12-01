В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

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В Иркутске отчим выбросил с четвёртого этажа падчерицу из-за слишком откровенного наряда, передает Telegram-канал SHOT.
В прошлый четверг 42-летний Баходир сильно поссорился с 17-летней дочерью своей супруги. Мужчине не нравилось, как одевалась девушка, он считал её одежду очень откровенной.
В ходе ссоры отчим начал избивать падчерицу, а после выкинул её из окна квартиры, которая находится на четвёртом этаже. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой. В настоящее время она находится в тяжёлом состоянии.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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В ходе ссоры отчим начал избивать падчерицу, а после выкинул её из окна квартиры, которая находится на четвёртом этаже. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой. В настоящее время она находится в тяжёлом состоянии.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова