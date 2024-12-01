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В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

SHOT: В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
Фото: iStock/brizmaker

Фото: iStock/brizmaker

В Иркутске отчим выбросил с четвёртого этажа падчерицу из-за слишком откровенного наряда, передает Telegram-канал SHOT.
В прошлый четверг 42-летний Баходир сильно поссорился с 17-летней дочерью своей супруги. Мужчине не нравилось, как одевалась девушка, он считал её одежду очень откровенной.

В ходе ссоры отчим начал избивать падчерицу, а после выкинул её из окна квартиры, которая находится на четвёртом этаже. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой. В настоящее время она находится в тяжёлом состоянии.



Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
Фигурант по делу о бронежилетах Портянников пошел на сделку со следствием
01 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/undefined undefined

Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и пошел на сделку со следствием. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В материалах дела говорится, что Портянников активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвиняемому вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ.

Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как выяснилось, не соответствовали условиям контракта.

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#минобороны
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В Приамурье в ДТП погиб один человек
01 декабря 2024, 05:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Столкновение автомобилей Cadillac Escalade и Mazda Demio произошло на связывающей города Благовещенск и Свободный в Амурской области трассе. Один человек погиб, четверых госпитализировали, сообщает в Telegram-канале территориального управления ГИБДД.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Благовещенском муниципальном округе», – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативной группы Министерства внутренних дел (МВД).

Ранее в Саратовской области автомобиль с несовершеннолетними опрокинулся в кювет.

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#автомобиль
#мвд
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#гибдд
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Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении восьми БПЛА
01 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/ Oselote

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении беспилотников в российском регионе. В Брянской области было сбито десять БПЛА.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что удар пришел на жилой дом в Стародубском районе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#бпла
#всу
#пво
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В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок
Губернатор Богомаз: при массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок
01 декабря 2024, 04:45

Фото: istockphoto/NiseriN

В результате удара беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, в районе произошло крупное нападение. Удар был нанесен мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по жилому дому в Брянской области. В Стародубском районе под удар попало пятиэтажное здание. До этого в регионе было уничтожено десять беспилотников.

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#брянская область
#ребёнок
#бпла
#всу
#александр богомаз
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В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар
Губернатор Шапша: в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар
01 декабря 2024, 04:16

Фото: iStock/Distortion Media

В Калужской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он заявил, что Малоярославецкий район подвергся нападению. Пожар возник в жилом доме за пределами населенного пункта. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают МЧС и оперативная группа.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. В субботу вечером, 30 ноября, в этом районе было уничтожено десять беспилотников. Пострадавшие отсутствуют, информация о повреждениях не поступала.

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#калужская область
#губернатор
#пожар
#жилой дом
#бпла
#всу
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Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля
Ouest France: при падении металлической птицы во Франции пострадали 13 человек
01 декабря 2024, 03:27

Фото: iStock/sudok1

Во Франции на толпу упала большая металлическая фигура птицы, передает издание Ouest France.
Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни людей. В какой-то момент конструкция, удерживающая птицу, упала на гостей.

В результате инцидента пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы. Полиция и военные прибыли на место происшествия, все посетители были эвакуированы.

Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лир. Пожар вспыхнул на одном из аттракционов, в результате чего 11 человек пострадали.

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#франция
#зрители
#пожар
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Появились детали облавы в московском клубе
РЕН ТВ: полиция не обнаружила ничего запрещенного при облаве в московском клубе
01 декабря 2024, 02:34

Фото: iStock/Dzurag

Силовики не нашли ничего запрещенного во время рейда в московском клубе связи. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканал, алкоголь продавался посетителям без паспортов.

«Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», – рассказал источник телеканала.

Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за скопления людей в комнате.

Рейд в клубе был совершен в субботу вечером, 30 ноября. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. Позже сообщалось, что несколько подростков были госпитализированы с «передозом».

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#обыски
#рейды
#москва
#алкоголь
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Семь беспилотников уничтожили над российским регионом
Богомаз: силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Брянской областью
01 декабря 2024, 02:09

Фото: iStock/sommersby

Силы ПВО обнаружили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавшие или повреждения отсутствуют.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор.

Ранее стало известно о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ города Шебекино жителе Белгородской области.

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#брянская область
#александр богомаз
#бпла
#пво
#всу
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В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга
01 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси спецназ начал использовать водометы, чтобы отогнать протестующих у входа в здание парламента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
В ответ протестующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие улицы. Внутри здания парламента вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

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#грузия
#сша
#ес
#протесты
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