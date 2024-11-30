В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна

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В Санкт-Петербурге ученик девятого класса употребил наркотические вещества и выпал из окна шестого этажа, сообщил телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 29 ноября на улице Дыбенко. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что человек упал с высоты. Прибывшие на место стражи порядка увидели под окнами жилого дома 15-летнего подростка, ученика девятого класса. Мальчика спасти не удалось.
По данным работников полиции, девятиклассник выпал из окна на шестом этаже. В квартире правоохранители обнаружили 22-летнего безработного молодого человека — он вместе с несовершеннолетним употреблял наркотические вещества. У гражданина не получилось внятно рассказать о произошедшем.
Соупотребителя выпавшего из окна школьника доставили в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются детали и обстоятельства инцидента, а ещё решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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По данным работников полиции, девятиклассник выпал из окна на шестом этаже. В квартире правоохранители обнаружили 22-летнего безработного молодого человека — он вместе с несовершеннолетним употреблял наркотические вещества. У гражданина не получилось внятно рассказать о произошедшем.
Соупотребителя выпавшего из окна школьника доставили в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются детали и обстоятельства инцидента, а ещё решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Ольга Енгалычева