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В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна

Фото: iStock/ Roman Arbuzov

Фото: iStock/ Roman Arbuzov

В Санкт-Петербурге ученик девятого класса употребил наркотические вещества и выпал из окна шестого этажа, сообщил телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 29 ноября на улице Дыбенко. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что человек упал с высоты. Прибывшие на место стражи порядка увидели под окнами жилого дома 15-летнего подростка, ученика девятого класса. Мальчика спасти не удалось.

По данным работников полиции, девятиклассник выпал из окна на шестом этаже. В квартире правоохранители обнаружили 22-летнего безработного молодого человека — он вместе с несовершеннолетним употреблял наркотические вещества. У гражданина не получилось внятно рассказать о произошедшем.



Соупотребителя выпавшего из окна школьника доставили в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются детали и обстоятельства инцидента, а ещё решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Мать и дочь погибли из-за неисправной вентиляции в Ногинске
30 ноября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/simpson33

В подмосковном Ногинске мать, дочь и собака насмерть отравились газом. Следователи считают возможной причиной их гибели повреждение вентиляции либо трубы оттока газа.
Тела погибших были найдены после того, как глава семьи не сумел связаться с женой и дочерью и поднял тревогу, напоминает «КП». Прибывшие спасатели вскрыли дверь и сразу почувствовали резкий запах газа. В комнатах они нашли скончавшихся 39-летнюю женщину и её 14-летнюю дочь. В коридоре бездыханной лежала немецкая овчарка.

Во время осмотра помещений эксперты обнаружили повреждение трубы оттока газа. Проверка газового оборудования в квартире проводилась в сентябре. Было ли повреждение вентиляции случайным или преднамеренным, предстоит выяснить правоохранителям.

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Краснодарец похитил в секс-шопе резиновые пенисы для поделок
30 ноября 2024, 11:14

Фото: istockphoto/piratedub

Житель Краснодара ограбил секс-шоп, так как ему резко понадобились резиновые фаллоимитаторы. Применение им мужчина нашёл довольно необычное: он намеревался сделать из них нунчаки.
О нестандартном грабителе корреспонденту телеграм-канала Mash рассказала владелица магазина Елена Кулагина. По её словам, мужчина действовал очень быстро, управился всего за четыре минуты. Он зашёл в магазин, напугал ножом продавщицу, забрал с витрины четыре резиновых пениса и удалился.

Похитителя членов задержали довольно быстро, уже на следующий день. Оказалось, что раньше он работал рентгенологом в поликлинике. Мужчина рассказал правоохранителям, что он не какой-то там извращенец, а любитель восточных единоборств. Из похищенных пенисов он намеревался изготовить нунчаки для тренировок. Просил развеселившихся полицейских понять его и простить.

Награбленное сырьё для вооружений вернули в магазин. Напуганная продавщица из-за стресса три дня не выходила на работу. Несостоявшийся оружейный барон сидит под домашним арестом.

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#магазин
#мужчина
#секс
#вооружение
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Мужчина на первом свидании сломал кадык сыну своей новой пассии
30 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto/Marut Khobtakhob

Во время первой встречи с новой знакомой 41-летний мужчина сломал кадык её сыну. Молодой человек задохнулся и умер на месте.
Кирилл из города строитель в Белгородской области познакомился с 50-летней Оксаной в интернете, сообщает телеграм-канал SHOT. На первое свидание мужчина пригласил даму сразу к себе домой. Вероятно, рассчитывая на последующие серьёзные отношения, Оксана пришла в гости со своим 27-летним сыном Николаем.

Беседа как-то сразу не задалась, Кирилл нервничал, присутствие парня ему явно было не по душе. В итоге около двух часов ночи между мужчинами вспыхнул конфликт, словесная перепалка быстро переросла в драку. Более крепкий физически Кирилл повалил молодого противника на пол, надавил ему коленом на горло и сломал кадык. Молодой человек скончался от удушья на месте.

Кирилла задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мужчина уже был судим за наркотики. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#убийство
#наркотики
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#конфликт
#уголовное дело
#человек
#мужчина
#отношения
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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА
30 ноября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Работа аэропорта в Махачкале временно приостановлена. Предположительно приём и вылет самолётов возобновится в 11:30.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor. Рейсы до Перми и Ургенча задерживаются. По словам генерального директора воздушной гавани столицы Дагестана Саида Рамазанова, план «Ковёр» введён в аэропорту в связи с угрозой повторной атаки беспилотников. Пилоты, диспетчеры и сотрудники наземных служб делают всё необходимое для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать с помощью беспилотника самолётного типа объекты в Каспийске, городе-спутнике Махачкалы. По предварительной информации, дрон удалось сбить, жертв, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

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#дрон
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#рейсы
#сотрудники
#всу
#пилоты
#аэропорт
#беспилотник
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СК проверяет смерть мужчины от лап и зубов собственного кота
СК проверяет факт смерти мужчины после нападения собственного кота
30 ноября 2024, 10:05

Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели жителя Киришского района Ленинградской области. Он скончался от раны, нанесенной ему домашним котом.
Днем 22 ноября кот атаковал хозяина, напоминает «КП». Из раны открылось кровотечение. Жена пострадавшего в это время находилась в санатории. Мужчина сообщил соседу, что истекает кровью, тот попытался оказать помощь и вызвал скорую помощь, однако пострадавший умер до приезда медиков.

Мужчина болел сахарным диабетом, заболевание влияет на свертываемость крови. Возможно, поэтому небольшая царапина, нанесённая домашним животным, привела к смерти. Правоохранители исключили любой криминал, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смертельная рана действительно нанесена котом. Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.

Кот, нанесший смертельную царапину, по-прежнему находится в доме. Супруга погибшего рассказала, что этот кот недавно убегал из дома и вернулся буквально за день до трагедии.

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#криминал
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#дома
#ленинградская область
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SHOT: В Лазаревском районе Сочи очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе
30 ноября 2024, 07:16

Фото: istockphoto/Inna Polekhina

В ночь на 30 ноября в Сочи местные жители сообщали о звуках разрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки в небе.
Громкие хлопки, напоминающие звуки разрывов, слышали жители Лазаревского района города-курорта, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо. Они сопровождались яркими вспышкаами в ночном небе.

Аналогичная информация поступает от жителей Дагомыса. Расстояние между этими пригородами Сочи составляет 13 километров. Люди рассказывают, что сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации относительно характера взрывов и их происхождения пока не поступало, как и сведений о возможных последствиях на земле.

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#люди
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ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
Mash: ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
30 ноября 2024, 04:53

Фото: iStock/artolympic

ОМОН совершил рейд на московский ​клуб Arma, пишет Mash.
В клубе проходила вечеринка. Людям сказали сидеть на полу, а некоторых осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков на данный момент неизвестна.

Arma ранее назывался Mutabor. Именно там в ночь с на 21 декабря 2023 года прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой . Его гостями были многие известные лица российского шоу-бизнеса, которых просили соблюдать дресс-код – носить оголяющие части тела костюмы. Волна общественного возмущения последовала после того, как кадры мероприятия попали в Интернет.

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#рейд
#клуб
#москва
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ВКС РФ атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков
30 ноября 2024, 03:42

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* и других группировок, которые в течение дня совершали нападения на сирийские провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сириикапитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.
Игнасюк также заявил, что поддержка Сирийской арабской армии позволяет российским воздушно-космическим силам наносить удары по незаконным группировкам, контрольно-пропускным пунктам, складам, технике и боеприпасам, артиллерийским позициям террористов.

Ранее сирийские боевики из числа вооруженных оппозиционных сил в провинциях Идлиб и Хана заявили выходе из Алеппо.

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* запрещенная в России террористическая организация
#сирия
#вкс
#россия
#террористы
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Стало известно число поврежденных домов во время атаки БПЛА на Краснодарский край
Министерство ГО и ЧС: 25 домов повреждены в Славянске-на-Кубани при атаки БПЛА
30 ноября 2024, 02:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило о количестве домов, поврежденных в Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе 28 ноября. Заявление цитирует РИА Новости.
Уточняется, что пострадали 25 домохозяйств.

«Двадцать пять домов – незначительные повреждения стекол и крыш», – подчеркнули в ведомстве.

Администрация Славянского района ранее назвала количество в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос восстановления имущества россиян и оказания материальной помощи.

В ночь на 28 сентября система ПВО сбила 14 БПЛА над регионом.

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#краснодарский край
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