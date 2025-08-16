Беременная женщина спасла детей из горящего дома в российском регионе

16 августа 2025, 20:31

Беременная женщина спасла детей из горящего дома в Красноярском крае

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Красноярском крае 41‑летняя беременная женщина спасла своих детей из горящего дома и сама поступила в реанимацию, сообщает Краевая клиническая больница Красноярска.