Беременная женщина спасла детей из горящего дома в российском регионе
В Красноярском крае 41‑летняя беременная женщина спасла своих детей из горящего дома и сама поступила в реанимацию, сообщает Краевая клиническая больница Красноярска.
Пожар начался в сенях после того, как женщина включила электросушилку для грибов, овощей, трав и фруктов (мощностью 250 Вт, при температуре нагрева 40–70 °C). По данным медучреждения, произошло замыкание проводки с последующим возгоранием.
Мать многодетной семьи вывела детей из дома, но получила тяжёлые повреждения: сильные ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Пострадавшая была доставлена в реанимацию ожогового отделения краевой больницы; врачи отмечают, что беременность удалось сохранить.
После стабилизации состояния женщину перевели из реанимации. В дальнейшем ей может потребоваться пересадка кожи.
