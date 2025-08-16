На яхте в Саратовской области произошел пожар
В Саратовской области загорелось регистровое судно, сообщили в Следственном комитете. На борту находились шесть пассажиров — все они благополучно высадились на берег и не пострадали.
Судно получило серьёзные повреждения; следователи выясняют причины пожара и оценивают размер ущерба.
Ранее на этой неделе в Средиземном море у берегов испанского острова Ибица вспыхнула и вскоре затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан; всех эвакуировали. На кадрах экстренных служб видно, как пламя охватывает 28‑метровое судно и поднимаются клубы дыма.
Перед этим также сообщалось о пожаре на барже, предназначенной для запуска фейерверков, в Японии: инцидент произошёл на площадке шоу Minato Mirai Smart Festival 2025.
