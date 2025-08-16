На яхте в Саратовской области произошел пожар

16 августа 2025, 12:53

СК: при пожаре на яхте в Саратовской области эвакуированы 6 человек

Фото: istockphoto/Dinara Ilikaeva

В Саратовской области загорелось регистровое судно, сообщили в Следственном комитете. На борту находились шесть пассажиров — все они благополучно высадились на берег и не пострадали.