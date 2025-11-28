Беременные россиянки пожаловались на гинеколога, назвавшую их «шавками»

28 ноября 2025, 13:11

В Адлере беременные заявили на гинеколога, назвавшую их «шавками»

Фото: iStock/Pressmaster

В Адлере беременные пациентки пожаловались на гинеколога, которая назвала их «шавками», а также женщинами «низкого социального уровня и низкой осознанности». Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.





По словам пациенток, гинеколог часто им хамила и отказывала в приеме. Одной из них врач якобы сказала, что та рожает ради пособий и пустила в кабинет, усомнившись в беременности. В итоге женщину поставили на учет только на 12-й неделе, из-за чего она лишилась выплат. Другая заявила, что не получила помощь после кесарева сечения, и ей пришлось обратиться в частную клинику.

«Доктор ссылалась на то, что, прямым текстом цитирую: «Не нужно ко мне являться, мне за вас не платят, вы мне здесь не нужны», — рассказала она.

«Они не понимают, почему я так себя веду: могу не принять, могу отказать, послать, если на то дело пошло. <…> Не каждый из вас потянет вообще за денежку ко мне ходить. У меня чек выше среднего. Поэтому вы на мою клинику даже не смотрите, я не для вас там работаю, граждане. И я не только на вашем районе работаю, я там еще и боксирую», — говорила гинеколог.