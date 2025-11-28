Российская пенсионерка за миллионы наняла киллера для убийства мужа

28 ноября 2025, 12:46

В Москве осудят пенсионерку, заказавшую убийство мужа за 5 млн рублей

Фото: iStock/jacoblund

В Москве осудят 69-летнюю пенсионерку, «заказавшую» убийство мужа за пять млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.