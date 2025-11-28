Российская пенсионерка за миллионы наняла киллера для убийства мужа
В Москве осудят 69-летнюю пенсионерку, «заказавшую» убийство мужа за пять млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло во время бракоразводного процесса. Супруги поссорились из-за того, что женщина не хотела делить совместно нажитое имущество. Она попросила своего знакомого расправиться с ее мужем.
Пенсионерка рассказала о заболеваниях мужчины и предложила отравить его. По ее словам, яд должен был остановить сердце и не оставить следов в организме. После этого «киллер» обратился в полицию.
Под их контролем он получил от заказчицы один млн рублей в качестве аванса. Затем он отчитался о проделанной работе, показав пенсионерке фото якобы ее мертвого супруга. Когда она передавала оставшиеся четыре млн рублей, ее задержали. На женщину завели дело о приготовлении к убийству по найму.
Читайте также: