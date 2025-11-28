Несколько школ российского региона закроют на карантин
С 1 по 14 декабря школы в 11 муниципалитетах Тюменской области закроют на карантин из-за резкого увеличения случаев ОРВИ.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительственный инфоцентр.
Согласно заявлению, школьников переведут на дистанционное обучение на фоне решения, принятого на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Сезонный рост заболеваемости наблюдается в регионе уже на протяжении трех недель. Сейчас болеют свыше 57% учащихся. На карантин закроются школы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Заводоуковском, Голышмановском, Тюменском, Тобольском, Омутинском, Исетском, Сорокинском и Юргинском муниципальных округах.
