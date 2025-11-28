В Амурской области мужчина насильно целовал 17-летнюю девушку
В Благовещенске Амурской области полицейские ищут мужчину, который насильное обнимал и целовал 17-летнюю девушку. Об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествие случилось 20 ноября. Мужчина напал на пострадавшую возле одного из учебных заведений.
После случившегося мама девушки обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и ведут поиск фигуранта.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания детей в детском саду.
Читайте также: