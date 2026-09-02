Взрывные устройства обнаружили в Германии возле ТЭС

02 сентября 2026, 04:43

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В Германии на подстанции возле коммуны Турнов‑Прайлак нашли самодельные взрывные и зажигательные устройства. Подстанция обеспечивает подключение угольной ТЭС Йеншвальде к сетям оператора 50Hertz.