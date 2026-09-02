Взрывные устройства обнаружили в Германии возле ТЭС
В Германии на подстанции возле коммуны Турнов‑Прайлак нашли самодельные взрывные и зажигательные устройства. Подстанция обеспечивает подключение угольной ТЭС Йеншвальде к сетям оператора 50Hertz.
По информации компании, найденные предметы похожи на фейерверочные ракеты. Полиция сообщила, что утром зафиксировала вероятное повреждение линии электропередачи; на месте также обнаружили устройства, которые не были приведены в действие.
Энергокомпания Leag считает инцидент попыткой нападения. После случившегося на ТЭС случился технический сбой в работе блока B. Сейчас специалисты выясняют, есть ли связь между этими событиями.
При этом перебоев в электроснабжении потребителей не зафиксировано. Расследование проводит земельное управление уголовной полиции Бранденбурга. Мотивы происшествия и лица, причастные к возможной диверсии, не установлены.
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