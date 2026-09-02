Наводнение в Непале смыло десятки сейфов банков с деньгами и драгоценностями

02 сентября 2026, 05:42

Фото: iStock/welcomia

Из‑за масштабного наводнения в Непале вода разрушила банковские хранилища, в которых находились миллионы рупий и золотые запасы. Как сообщает The Times of India, теперь перед полицией стоит задача найти утраченные сейфы и не допустить их разграбления.