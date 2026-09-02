Наводнение в Непале смыло десятки сейфов банков с деньгами и драгоценностями
Из‑за масштабного наводнения в Непале вода разрушила банковские хранилища, в которых находились миллионы рупий и золотые запасы. Как сообщает The Times of India, теперь перед полицией стоит задача найти утраченные сейфы и не допустить их разграбления.
Параллельно с поиском пропавших без вести правоохранители пытаются обнаружить и взять под охрану хранилища как минимум 20 банков. Сильнее всего от стихии пострадали районы Расува, Дхадинг, Читван и ряд других территорий.
По словам заместителя генерального инспектора полиции Аби Нараяна Кафле, приоритетом остаётся поиск пострадавших, но поддержание правопорядка в регионе не менее важно. Он отметил, что многие сейфы с деньгами и золотом унесли потоки воды, либо они погребены под слоем ила. Правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы найти и обезопасить хранилища. При этом уже зафиксированы случаи взлома и хищений.
В районе Дхадинг задержаны 29 человек: их подозревают в краже 9,2 миллиона рупий из повреждённого хранилища. Вместе с тем 30 августа полицейские почти восемь часов добирались до сейфа сельскохозяйственного банка в Тришули, чтобы поставить его под охрану. В нём находились 15 миллионов рупий наличными и золото стоимостью 50 миллионов рупий.
Читайте также: