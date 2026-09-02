Учительница из США полгода насиловала 15-летнего школьника
В штате Нью‑Джерси вынесен приговор учительнице Эллисон Хавеманн‑Нидрах. Её осудили на 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие над школьником, пишет издание People.
Арест женщины состоялся в июле 2024 года, а само расследование стартовало месяцем ранее после того, как директор рассказал о подозрительной близости между педагогом и учеником восьмого класса. В ходе разбирательства выяснилось, что Хавеманн‑Нидрах была крайне увлечена подростком: она отправила ему порядка 25 тысяч сообщений.
Изначально школьник утверждал, что встречается с дочерью учительницы, но позже признался, что на протяжении шести месяцев состоял в отношениях с самой Эллисон и вступал с ней в интимную связь. Следствие установило, что преступления совершались как в доме женщины, так и в гостиничных номерах.
Кроме того, учительница активно участвовала в жизни подростка: регулярно приходила на его спортивные соревнования и делала ему подарки. Среди них оказалась и секс‑игрушка.
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