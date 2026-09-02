Учительница из США полгода насиловала 15-летнего школьника

02 сентября 2026, 03:46

В США осудили учительницу за совращение школьника

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В штате Нью‑Джерси вынесен приговор учительнице Эллисон Хавеманн‑Нидрах. Её осудили на 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие над школьником, пишет издание People.