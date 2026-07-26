Беременную девушку убили и вырезали ребенка из утробы
В колумбийском городе Кали произошло жестокое убийство 21-летней беременной девушки. Тело погибшей обнаружили спустя четыре дня интенсивных поисков на берегу реки Мелендес, сообщило 25 июля издание Daily Star.
По данным правоохранителей, останки девушки находились со связанными руками и ногами, на теле зафиксировали множественные ножевые ранения. Злоумышленники извлекли из ее утробы восьмимесячный плод и похитили его.
Известно, что девушка пропала по пути домой после планового визита в медицинский центр. Свидетели сообщили полиции, что видели, как она садилась на мотоцикл к неизвестной женщине.
Личность предполагаемой соучастницы преступления в настоящее время устанавливается. Расследование продолжается.
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