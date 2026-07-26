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Беременную девушку убили и вырезали ребенка из утробы

Daily Star: Беременную девушку убили и вырезали ребенка из утробы в Колумбии
Фото: istockphoto/zoka74

В колумбийском городе Кали произошло жестокое убийство 21-летней беременной девушки. Тело погибшей обнаружили спустя четыре дня интенсивных поисков на берегу реки Мелендес, сообщило 25 июля издание Daily Star.



По данным правоохранителей, останки девушки находились со связанными руками и ногами, на теле зафиксировали множественные ножевые ранения. Злоумышленники извлекли из ее утробы восьмимесячный плод и похитили его.

Известно, что девушка пропала по пути домой после планового визита в медицинский центр. Свидетели сообщили полиции, что видели, как она садилась на мотоцикл к неизвестной женщине.

Личность предполагаемой соучастницы преступления в настоящее время устанавливается. Расследование продолжается.

Никита Кротов

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