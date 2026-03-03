В Польше врачи без согласия вырезали молодой пациентке из Белоруссии детородные органы
В Польше врачи без согласия пациентки удалили ей детородные органы. Об этом сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Познани, где расследуют уголовное дело.
Согласно материалу, 24-летняя гражданка Белоруссии обратилась в больницу с болями в животе. УЗИ показало опухоль в правом яичнике. Изначально речь шла об удалении только поражённого органа, что не лишило бы женщину возможности иметь детей. Однако в ходе хирургического вмешательства ей полностью вырезали матку, оба яичника и маточные трубы.
Пациентку не проинформировали о последствиях такого объема операции. Более того, она не давала согласия на удаление всех репродуктивных органов.
Проводивший операцию врач стал фигурантом дела. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем бесплодие, без осознанного согласия пациентки. По польским законам мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Хирург вину не признаёт. В настоящий момент меру пресечения ему не избирали, так как обвиняемый является на все следственные действия.