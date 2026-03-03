В Польше врачи без согласия вырезали молодой пациентке из Белоруссии детородные органы

03 марта 2026, 01:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Польше врачи без согласия пациентки удалили ей детородные органы. Об этом сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Познани, где расследуют уголовное дело.





Согласно материалу, 24-летняя гражданка Белоруссии обратилась в больницу с болями в животе. УЗИ показало опухоль в правом яичнике. Изначально речь шла об удалении только поражённого органа, что не лишило бы женщину возможности иметь детей. Однако в ходе хирургического вмешательства ей полностью вырезали матку, оба яичника и маточные трубы.



