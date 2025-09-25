Вырезали без ведома семьи: матери вернули тело сына без сердца

25 сентября 2025, 11:12

Тело австралийца вернули матери с Бали без сердца

Фото: iStock/Soumen Hazra

Жительнице Австралии вернули тело умершего на Бали сына без сердца. Орган вырезали без ведома семьи, сообщает Daily Mail.





23-летнего Байрона Хэддоу нашли мертвым в мелком бассейне на индонезийском курорте. Когда тело оказалось в Австралии, местный коронер повторно проверил его и выяснил, что у парня отсутствует сердце. Его мать назвала это «ударом под дых».

«Они просто позвонили спросить, знаем ли мы, что его сердце оставили на Бали», — добавила женщина.