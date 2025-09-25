Вырезали без ведома семьи: матери вернули тело сына без сердца
Тело австралийца вернули матери с Бали без сердца
Жительнице Австралии вернули тело умершего на Бали сына без сердца. Орган вырезали без ведома семьи, сообщает Daily Mail.
23-летнего Байрона Хэддоу нашли мертвым в мелком бассейне на индонезийском курорте. Когда тело оказалось в Австралии, местный коронер повторно проверил его и выяснил, что у парня отсутствует сердце. Его мать назвала это «ударом под дых».
«Они просто позвонили спросить, знаем ли мы, что его сердце оставили на Бали», — добавила женщина.Она смогла вернуть сердце сына лишь через несколько недель. Дополнительная репатриация ей обошлась в 700 австралийских долларов (примерно 39 тысяч рублей). При этом семья заранее просила «вернуть тело целиком».
Индонезийский патологоанатом Нолы Маргарет Гунаван утверждает, что, как прописано в местных законах, во время судебной экспертизы органы могут извлекать без согласия родственников.
Первоначальное вскрытие показало, что смерть наступила из-за сочетания алкоголя и антидепрессанта. Однако родительница подозревает, что Байрона мог кто-то убить. По ее словам, рост парня составлял 178 сантиметров, а глубина бассейна — всего 150. В настоящее время расследование продолжается.