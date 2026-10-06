Беременную женщину убили и вытащили младенца из утробы
В американском штате Кентукки 41-летнюю Эйприл Селио нашли мертвой в собственном доме. В ходе вскрытия выяснилось, что женщина была беременной, а ее нерожденного ребенка извлекли из утробы. Об этом сообщает People.
Тело Селио обнаружили 23 сентября. Позже правоохранители повторно прибыли в дом женщины и нашли останки, предположительно, ее нерожденного малыша.
Через два дня суд выдал ордер на арест мужчины по фамилии Джонсон-Райт. Ему предъявили обвинения в убийстве, похищении человека и ограблении.
На момент задержания фигурант, проживавший в соседнем Теннесси, уже находился в розыске по подозрению в разбойном нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении человека, незаконном хранении оружия и домашнем насилии. Полицейские обнаружили Джонсона-Райта в одном из домов города Кларксвилл, примерно в 400 километрах от места преступления. Во время обыска нашли вещественные доказательства, которые, по версии следствия, могут связывать мужчину с убийством.
Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает экстрадиции в Кентукки. Информация о том, был ли он знаком с погибшей, пока не раскрывается.
У Селио остались трое детей. Ее сестра организовала сбор средств на похороны и поддержку семьи. По ее словам, родственники тяжело переживают внезапную гибель женщины.
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