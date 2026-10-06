Беременную женщину убили и вытащили младенца из утробы

06 октября 2026, 21:41

People: Беременную женщину убили в штате Кентукки в США и достали новорожденного

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

В американском штате Кентукки 41-летнюю Эйприл Селио нашли мертвой в собственном доме. В ходе вскрытия выяснилось, что женщина была беременной, а ее нерожденного ребенка извлекли из утробы. Об этом сообщает People.