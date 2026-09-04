В Мексике убили клавишника группы Camilo Séptimo, его беременную жену и малышку-дочь

04 сентября 2026, 06:03

CNN: В Мексике расстреляли семью музыканта группы Camilo Séptimo Джонатана Мелендеса

Выступление группы Camilo Séptimo (Фото: Instagram* @camiloseptimomx)

В Мексике убили известного музыканта Джонатана Мелендеса, его беременную жену и трёхлетнюю дочь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.





Тела 38-летнего клавишника группы Camilo Séptimo, его 35-летней супруги, находившейся на четвёртом месяце беременности, их маленькой дочери и 21-летней няни обнаружили 1 сентября в жилом комплексе недалеко от Мехико. Прибывшие полицейские нашли также мёртвую собаку со связанными лапами. Шестилетний сын музыканта остался жив – с ним работают психологи.



