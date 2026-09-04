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В Мексике убили клавишника группы Camilo Séptimo, его беременную жену и малышку-дочь

CNN: В Мексике расстреляли семью музыканта группы Camilo Séptimo Джонатана Мелендеса
Выступление группы Camilo Séptimo (Фото: Instagram* @camiloseptimomx)

В Мексике убили известного музыканта Джонатана Мелендеса, его беременную жену и трёхлетнюю дочь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.



Тела 38-летнего клавишника группы Camilo Séptimo, его 35-летней супруги, находившейся на четвёртом месяце беременности, их маленькой дочери и 21-летней няни обнаружили 1 сентября в жилом комплексе недалеко от Мехико. Прибывшие полицейские нашли также мёртвую собаку со связанными лапами. Шестилетний сын музыканта остался жив – с ним работают психологи.

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Уточняется, что все погибшие люди получили огнестрельные ранения. Часть убитых застрелили выстрелами в голову, ещё одного человека – в спину. На следующий день после обнаружения тел правоохранители задержали двух подозреваемых. Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сообщил, что один фигурант мог проникнуть в дом благодаря знакомству с кем-то из жертв.

Джонатан Самуэль Мелендес Очоа, известный под псевдонимом Honas, родился в 1988 году в Мехико. Он был клавишником, композитором и продюсером. В 2013 году вместе с певцом Мануэлем Мендосой и гитаристом Эриком Васкесом музыкант основал группу Camilo Séptimo, название которой связано с именем испанского артиста Camilo Sesto.

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Мария Моисеева

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