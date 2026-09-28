Мужчина ударил беременную девушку велосипедом по животу
В Новосибирске мужчина ударил велосипедом беременную прохожую во время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Девушка гуляла по пешеходной дорожке, когда на нее чуть не налетела велосипедистка — она успела отскочить в последний момент. Между ними вспыхнула ссора, после чего на защиту гонщицы встал ее спутник: схватив велосипед, он ударил беременную в живот.
Уточняется, что мужчина нанес травмы и матери девушки, когда та пыталась защитить дочь. После осмотра медики установили, что ребенок не пострадал.
Ранее сообщалось, что жительница Пермского края отсудила четыре миллиона рублей у нескольких медучреждений после того, как три года назад потеряла ребенка.
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