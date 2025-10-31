Достижения.рф

Бесчинствующие в бомбоубежище подростки из России украли противогазы с огнетушителями

Вологодские подростки украли из бункера противогазы и огнетушители
Фото: istockphoto/Chalabala

В Вологде группа подростков ради развлечения проникла в бомбоубежище и вывезла оттуда противогазы, огнетушители и защитные костюмы, записав свои действия на видео и опубликовав его в сети.



Как сообщает VologdaPoisk, ролик, на котором видно, как ребята бегают по помещению, привлёк внимание полиции. По данным регионального УМВД, несовершеннолетние сорвали навесной замок и похитили также фонари и переносные аккумуляторы, причинив ущерб имуществу убежища.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Задержанным 13–14 лет. В отделе полиции они объяснили поступок любопытством и сказали, что взяли вещи, чтобы снять кадры для социальных сетей. Ребята не состояли на профилактическом учёте, воспитываются в полных благополучных семьях.

Их планируют поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД.

Никита Кротов

