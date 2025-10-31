Бесчинствующие в бомбоубежище подростки из России украли противогазы с огнетушителями

31 октября 2025, 21:01

Вологодские подростки украли из бункера противогазы и огнетушители

Фото: istockphoto/Chalabala

В Вологде группа подростков ради развлечения проникла в бомбоубежище и вывезла оттуда противогазы, огнетушители и защитные костюмы, записав свои действия на видео и опубликовав его в сети.