В питерском метро на пути упал пассажир, спасти его не удалось

Движение на «красной» ветке петербургского метро временно остановили из‑за упавшего на рельсы пассажира между станциями «Площадь Ленина» и «Пушкинская». Об этом сообщает телеграм-канал «Метро Петербурга».
Журналисты уточняют, что задержки наблюдались и на центральной станции «Площадь Восстания», где поезда также встали. Мужчину подняли с путей.
О его состоянии и причинах падения подробностей пока нет. По данным 78.ru, спасти человека удалось. Позже движение по ветке возобновили, поезда вернулись к обычному расписанию.
Ранее сообщалось, что одну из петербургских станций затопили грунтовые воды.
