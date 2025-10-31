На атомной электростанции в США видели вспышку
На атомной электростанции Susquehanna Stream в Пенсильвании произошло автоматическое отключение одного из двух реакторов. Об этом сообщает Pennsylvania Capital-Star.
По данным издания, инцидент случился во время заполнения резервуара водородом: облако горючего газа воспламенилось, что вызвало возгорание и автоматическую остановку энергоблока.
Пожарные, ехавшие к станции, опубликовали видео, на котором видно яркую вспышку на фоне клубов дыма или пара. Пресс‑секретарь оператора станции, компании Talen Energy, заявила, что работу электростанции уже восстановили и она действует в штатном режиме.
Пострадавших нет, угрозы для персонала и населения, по её словам, не было.
