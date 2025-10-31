31 октября 2025, 20:51

Pennsylvania Capital-Star: На атомной электростанции в США видели вспышку

Фото: istockphoto/Artush

На атомной электростанции Susquehanna Stream в Пенсильвании произошло автоматическое отключение одного из двух реакторов. Об этом сообщает Pennsylvania Capital-Star.