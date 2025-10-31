Сосед похитил школьницу из ее дома и изнасиловал
28-летнего жителя Индии приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование 16-летней девочки. Об этом пишет газета The Times of India.
Инцидент произошел в штате Одиша. Мужчина совершил преступление, когда школьница находилась одна дома. На следующий день мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что насильником является их сосед. Подозреваемого задержали в доме недалеко от деревни, где проживали обе семьи.
В ходе расследования на допрос вызвали более десяти свидетелей, включая саму жертву. Помимо основного наказания, педофилу назначили штраф в размере 50 тысяч рупий. Если он не сможет его выплатить, к его заключению прибавят еще один год.
Ранее сообщалось, что жителя США приговорили к 30 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за изнасилование шестимесячного ребенка.
