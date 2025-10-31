Сосед похитил школьницу из ее дома и изнасиловал

31 октября 2025, 19:59

В Индии мужчине дали 20 лет тюрьмы за похищение и изнасилование школьницы

Фото: iStock/Alexander Semenov

28-летнего жителя Индии приговорили к 20 годам тюрьмы за похищение и изнасилование 16-летней девочки. Об этом пишет газета The Times of India.