В Москве арестовали мужчину, который шесть лет насиловал дочь сожительницы

Фото: iStock/YakobchukOlena

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, пишет ТАСС.



Он совершал преступления с 2019 года по октябрь 2025 года на территории Москвы, Рязанской области и Крыма. Мужчина использовал свою власть над девочкой для осуществления противоправных действий.

Симоновский районный суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия. Во время допроса злоумышленник полностью признал свою вину.

Дарья Осипова

