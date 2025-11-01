В Москве арестовали мужчину, который шесть лет насиловал дочь сожительницы
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, пишет ТАСС.
Он совершал преступления с 2019 года по октябрь 2025 года на территории Москвы, Рязанской области и Крыма. Мужчина использовал свою власть над девочкой для осуществления противоправных действий.
Симоновский районный суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия. Во время допроса злоумышленник полностью признал свою вину.
