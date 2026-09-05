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Дебошира на авиарейсе в США привязали к креслу скотчем

Фото: iStock/Dushlik

Из‑за дебоша на борту рейс из Далласа в Ньюарк вынужденно изменил маршрут — самолёт направили в Балтимор. Причиной стала агрессивная выходка одного из пассажиров, сообщает TMZ.



Американец вёл себя неадекватно, выкрикивая расистские оскорбления в адрес бортпроводников. Кроме того, он напал на соседа и разбил его ноутбук, а после этого силой оттолкнул женщину, которая пыталась помочь пострадавшему.

Чтобы обезвредить дебошира, трое пассажиров зафиксировали его в кресле с помощью стяжек и скотча. После приземления нарушителя задержала полиция.

Ранее в работе сочинского аэропорта зафиксировали внеплановые изменения расписания. Некоторым пассажирам пришлось ожидать вылета более суток.

Александр Огарёв

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