Дебошира на авиарейсе в США привязали к креслу скотчем
Из‑за дебоша на борту рейс из Далласа в Ньюарк вынужденно изменил маршрут — самолёт направили в Балтимор. Причиной стала агрессивная выходка одного из пассажиров, сообщает TMZ.
Американец вёл себя неадекватно, выкрикивая расистские оскорбления в адрес бортпроводников. Кроме того, он напал на соседа и разбил его ноутбук, а после этого силой оттолкнул женщину, которая пыталась помочь пострадавшему.
Чтобы обезвредить дебошира, трое пассажиров зафиксировали его в кресле с помощью стяжек и скотча. После приземления нарушителя задержала полиция.
Ранее в работе сочинского аэропорта зафиксировали внеплановые изменения расписания. Некоторым пассажирам пришлось ожидать вылета более суток.
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