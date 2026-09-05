Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Москве

05 сентября 2026, 00:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве на 48‑м километре Каширского шоссе мотоцикл «Хонда» столкнулся с автобусом. В результате аварии байкер получил смертельные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.