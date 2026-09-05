Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Москве
В Москве на 48‑м километре Каширского шоссе мотоцикл «Хонда» столкнулся с автобусом. В результате аварии байкер получил смертельные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сведения об инциденте опубликованы в канале ведомства на платформе «Макс». Там уточняется, что столкновение произошло вечером 4 сентября, а мотоциклист погиб непосредственно на месте происшествия. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.
Ранее в Воронеже два несовершеннолетних курьера попали под колёса автомобиля. В момент аварии они находились на электросамокатах и по неизвестным причинам стояли на месте посреди проезжей части.
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