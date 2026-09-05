Водитель сбил двух подростков-курьеров в Воронеже

05 сентября 2026, 00:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Воронеже двух несовершеннолетних курьеров сбил легковой автомобиль рядом с домом 215в на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.