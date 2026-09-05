Водитель сбил двух подростков-курьеров в Воронеже
В Воронеже двух несовершеннолетних курьеров сбил легковой автомобиль рядом с домом 215в на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно предварительным сведениям, подростки в возрасте 15 и 17 лет передвигались на электроскутерах. В момент столкновения они находились на проезжей части и стояли на красный сигнал светофора. В ребят врезался автомобиль Volkswagen Passat под управлением 26‑летнего воронежца.
Состояние юношей после аварии оказалось тяжёлым. Пострадавшие лежали на дороге в ожидании приезда медиков, а рядом находились повреждённые электроскутеры и деформированные короба‑рюкзаки. Пока не прибыла скорая, очевидцы старались помочь раненым. В итоге обоих подростков увезли в больницу.
Читайте также: