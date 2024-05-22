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Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, пострадавших нет, поскольку состав пустовал, но контактная сеть и путь повреждены.
Чиновник отметил, что, если возникнет необходимость, на данном участке пустят дополнительный автобус.
Ранее в Белгородской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу.
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«Сейчас движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей», — написал губернатор.
Чиновник отметил, что, если возникнет необходимость, на данном участке пустят дополнительный автобус.
«Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, сразу сообщу», — добавил Гладков.
Ранее в Белгородской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу.
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Никита Кротов