Система ПВО сбила беспилотник над российским регионом

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Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.
По его словам, разрушений инфраструктуры нет. Из местных жителей никто не пострадал.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова