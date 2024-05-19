Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе

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В сети появилось видео с перехваченным сигналом от украинского дрона-камикадзе, который был подвешен на беспилотник. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Беспилотник не только доставляет камикадзе к цели, увеличивая дальность его применения, но и проводит разведку и корректировку для оператора FPV-дрона», — указано в подписи к видео.
Ранее RT сообщал, что российские бойцы при штурме позиций ВСУ у села Красное под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через тела противника.
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Артем Кузьмин