В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов в Телеграм-канале.
Он заявил, что около границ области были замечены беспилотные летательные аппараты.
Помимо этого, Артамонов отметил, что объявление режима не повлияет на нормальную деятельность региона. В заключении он призвал соблюдать спокойствие.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак