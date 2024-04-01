Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, вблизи замечены беспилотники
01 апреля 2024, 23:49
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов в Телеграм-канале.
Он заявил, что около границ области были замечены беспилотные летательные аппараты.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — добавил губернатор.

Помимо этого, Артамонов отметил, что объявление режима не повлияет на нормальную деятельность региона. В заключении он призвал соблюдать спокойствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря

Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода

Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от солдат в оккупированном городе
#губернатор
#режим
#бпла
#беспилотник
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллиардов рублей
На свалке в Уэльсе поставили охрану из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей
02 апреля 2024, 00:25

Фото: istock / vchal

Около свалки валлийского города Ньюпорт поставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится 8 тысяч биткоинов. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инвестор Джеймс Холлуэлс потерял довольно крупную сумму порядка десяти лет назад, когда его девушка затеяла уборку в доме и выбросила единственный носитель информации со сведениями для доступа к биткоин-кошельку.

В настоящее время активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Владелец долгое время пытался узнать, куда пропал ценный носитель, и выяснил, что он лежит на свалке в Ньюпорте.

В настоящее время Холлуэлс пытается вернуть носитель. Чтобы отыскать пропажу, необходимо перебрать тонны мусора, но администрация города выставила у свалки охрану, чтобы не дать ему это сделать.

Сотрудники свалки также осведомлены о спрятанном в отходах сокровище.

Читайте также:

В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

В Турции задержали жителей Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья

#биткоин
#свалки
#администрация
#сотрудники
#девушка
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера
Диспетчер переезда в Ярославской области, где произошло ДТП с поездом, был пьян
01 апреля 2024, 23:19

Фото: istock / AlbertPego

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Телеграм-канале сообщил, что диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, находился в состоянии опьянения.
Как утверждает Евраев, диспетчер допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавал разрешительные сигналы.

В результате действий диспетчера автобус протаранило поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за недостаточно расстояния избежать аварии не удалось.

По последней информации МЧС, в ДТП погибли 6 пассажиров автобуса и водитель. Машинист поезда получил травмы.

Возбуждено головное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Читайте также:

В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

В Турции задержали жителей Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья
#дтп
#губернатор
#поезд
#автобус
#смерть
#мчс
#переезд
#машинист
#водитель
#нарушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
01 апреля 2024, 21:58

Фото: iStock/Juan Jose Napuri

Силовики задержали главного инженера рудника «Пионер» по делу о нарушении требований безопасности при проведении работ на объекте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Спасательная операция на руднике «Пионер» завершилась в понедельник, 1 апреля. По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Скважины, которые пробурили на руднике, показали, что все территории, где еще могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом. До сих пор спасателям не удалось найти тела 13 горняков.

Ранее сообщалось, что 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород.

Читайте также:

Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков

Три пробуренные скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды

На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
#арест
#шахтёры
#спасатели
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции задержали жителей Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта
В Турции по подозрению в подготовке теракта задержаны уроженцы Таджикистана
01 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/Chalabala

В Турции полицейские задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Hürriyet.
По предварительным данным, они планировали совершить террористический акт от лица группировки ИГИЛ*.

Силовики отследили двоих предположительных членов группировки и задержали их квартире в районе Пендик. В ходе обыска полицейскими были изъяты форма жанжармерии, полицейский жилет, фуражка, рация, кобура для орудия, нож и электронные материалы с «инструкциями».

В результате задержанные предстали перед судом. 37-летний гражданин Таджикистана Фазылджон А. был арестован, а его сообщницу 41-летнюю гражданку Киргизии Зульфию С. депортировали из Турции.

В настоящее время выясняются связи задержанных с другими представителями ИГИЛ*.

Читайте также:

Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции

В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ*

Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»

*запрещённая в России террористическая организация
#турция
#полиция
#задержание
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один горняк погиб из-за обвала шахты в Свердловской области
01 апреля 2024, 21:22

Фото: iStock/Adam88xx

Один человек погиб из-за обвала шахты «Северопесчанская» в Свердловской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В понедельник 1 апреля в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошел взрыв, под завалами оказались несколько горняков. Известно, что в шахте во время инцидента были 106 работников. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.

В течение дня силами МЧС предпринимаются меры для разбора завалов и спасения людей. В Минздраве сообщили о смерти одного шахтера.

На месте трагедии продолжаются поиски людей и оказание помощи потерпевшим, которым удалось выбраться из шахты.

Читайте также:

В Свердловской области три человека оказались под завалами при взрыве на шахте

На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию

Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали в марте за неповиновение полиции
#трагедия
#взрыв
#шахтёры
#шахты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья
СК РФ: мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, умер от асфиксии
01 апреля 2024, 20:10

Фото: iStock/Motortion

Десятилетний мальчик, тело которого обнаружили в болоте в Курской области, умер от асфиксии. Об этом пресс-служба СУСК России по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что причина смерти была установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данным следователей, на теле найденного ребёнка не было зафиксировано следов насильственной смерти. Это указывает на то, что гибель не носит криминального характера.

Вечером 22 марта ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. Его родители обратились в полицию. К поискам подключились сотрудники Следственного комитета, полицейские, кинологи, специалисты МЧС и волонтёры «Лиза Алерт». Тело ребёнка было обнаружено ровно спустя неделю, 29 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Читайте также:

В Москве умер ребёнок, отравившийся парацетамолом

В Башкирии более суток не могут найти двух пропавших подростков

В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона
#курская область
#смерть
#ребёнок
#следственный комитет
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: генерал КСИР погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии
01 апреля 2024, 19:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.
Отмечается, что Иранское государственное информационное агентство Fars также проинформировало о гибели Захеди. По данным РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому, который находился рядом с посольством Ирана в Дамаске.

При этом здание дипломатического ведомства также получило повреждения. Сообщается, что в результате данной атаки два человека погибли.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Нетаньяху: Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге сектора Газа

Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе

Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе»
#израиль
#здание
#министр
#операции
#иран
#удар
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Трое детей, 25 лет»: Появились данные о десятом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»
Появились подробности о десятом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 19:25

Фото: Istock/choochart choochaikupt

Десятый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоды женат, у него есть трое детей, ранее не судим, сообщает Telegram-канал Mash.
«Юсуфзода 25 лет, родился в селе Могиен в Таджикистане. Он женат, есть трое детей. Ранее не судим. На момент задержания работал на стройке — неофициально», — говорится в сообщении.
После теракта в «Крокусе» он переводил одному из террористов денежные средства.
Также 26 марта суд арестовал Юсуфзоду на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов, следует из картотеки столичных судебных дел.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

Читайте также:

Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
#суд
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина страшного ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
Прокуратура: причиной ДТП с поездом в Ярославской области стала поломка автобуса
01 апреля 2024, 19:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Поломка пассажирского автобуса стала причиной ДТП с поездом на переезде в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По информации источника, автобус остановился прямо на железнодорожном переезде и завестись уже не смог. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Сообщается, что произошедшую ситуацию взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Напомним, в селе Берендеево Ярославской области пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда. Ранее сообщалось о пяти погибших, однако, по последней информации, количество возросло до восьми.

Читайте также:

Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области

В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали

Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
#автобус
#поезда
#машинист
#маршрутка
#контроль
#человек
#авария
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф