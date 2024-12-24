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Украинский беспилотник атаковал здание академии МВД в Нижнем Новгороде, пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, вражеский дрон врезался в здание. При этом взрыва и возгорания не последовало. Предполагается, что беспилотник не был начинен взрывным устройством.
Все курсанты были оперативно эвакуированы. Официально данную информацию не подтверждали.
21 декабря произошла массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей.
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Все курсанты были оперативно эвакуированы. Официально данную информацию не подтверждали.
21 декабря произошла массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей.
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Элина Позднякова