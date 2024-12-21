Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении

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Жители разрушенной квартиры в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса» эвакуировались после первой атаки дрона ВСУ, а вот второй беспилотник уже достиг цели, передает Baza. По информации журналистов, там проживала семья, где двое детей 14-ти и шестилетнего возраста.
Юлия со своим парнем услышала хлопок в районе восьми утра, примерно через полчаса сработала сигнализация с оповещением об эвакуации. Пара уже спускалась по лестнице. Вторую атаку они не застали, поскольку поспешили уехать, но малейшее промедление с их стороны могло стоить им жизни.
Перед этим были опубликованы кадры из атакованного боевиками жилого комплекса «Лазурные небеса».
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Никита Кротов