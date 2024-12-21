Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении

Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Жители разрушенной квартиры в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса» эвакуировались после первой атаки дрона ВСУ, а вот второй беспилотник уже достиг цели, передает Baza. По информации журналистов, там проживала семья, где двое детей 14-ти и шестилетнего возраста.


Юлия со своим парнем услышала хлопок в районе восьми утра, примерно через полчаса сработала сигнализация с оповещением об эвакуации. Пара уже спускалась по лестнице. Вторую атаку они не застали, поскольку поспешили уехать, но малейшее промедление с их стороны могло стоить им жизни.

Перед этим были опубликованы кадры из атакованного боевиками жилого комплекса «Лазурные небеса».

Читайте также:

Стала известна цель ВСУ при атаке на Казань

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#казань
#бпла
#всу
#новости
#конфликт
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Островского в ДНР
21 декабря 2024, 12:38

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Островского в Донбассе освободили российские военные от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ. Особо отмечена Южная группировка войск ВС России.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики», — пояснили в ведомстве.
Перед этим в Минобороны предоставили данные о том, что украинский военнослужащий Евгений Годунко попытался отсидеться в тыловиках, пойдя на службу в ВСУ добровольцем.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион присоединился к России в результате референдума. Украинская сторона не признала итоги голосования и продолжила атаковать указанную территорию. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал, что ВСУ не в состоянии вернуть Донбасс.

Читайте также:

В Венгрии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#днр
#донбасс
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии оценили возможность отправки миротворцев на Украину
Сийярто: об отправке миротворцев на Украину можно говорить только при перемирии
21 декабря 2024, 12:26

Фото: istockphoto/xbrchx

Обсуждать отправку миротворцев на Украину можно лишь во время перемирия, заявил в разговоре с РИА Новости глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он подчеркнул невозможность данного разговора в настоящее время.
«Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно», — считает Сийярто.

Перед этим обозреватели The Washington Post отмечали, что союзниками Украины в Европе всерьез обсуждается возможная отправка военнослужащих в зону боевых действий при мирном соглашении киевского режима с РФ.

Ранее сообщалось о том, как пытались сбить один из украинских дронов, ударивших по Казани.

Читайте также:

Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра

Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана
#мир
#венгрия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия
Ударивший по высотке в Казани беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия
21 декабря 2024, 12:18

Фото: iStock/yucelyilmaz

Один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей. По информации российского оборонного ведомства, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
#дом
#дрон
#бпла
#пожары
#жк
#ограничения
#дома
#информация
#казань
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра
21 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадиться на левый берег Днепра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В состав ликвидированной группы входило три человека. Другие подробности не уточняются. В том числе это касается точного места, где были замечены боевики ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Хинштейн: меры по защите жителей принимались с первых минут обстрела Рыльска

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боевик ВСУ рассказал о своей попытке отсидеться в тылу
Минобороны: поступивший на службу боевик ВСУ Годунко не смог отсидеться в тылу
21 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Пленный боевик ВСУ пошел в зону боевых действий добровольцем, рассчитывая на отсидку в тылу, однако все пошло не по его плану. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Отмечено, что Евгений Годунко решил служить в ВСУ весной 2022 года. Какое-то время ему удавалось быть в тыловиках, но на передовой было нужно «пушечное мясо», и тогда его отправили в Волчанск под Харьковом.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на «ГАЗ-66». <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50», — пояснил Годунко.

Также пленный рассказал, что в течение шести-семи дней находился на позиции, чтобы, по словам его командования, «помочь соседним подразделениям». Позже в полуразрушенное здание, где были боевики, прилетела противотанковая мина. Выжить удалось только Годунко.

«Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам», — добавил доброволец ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда РФ достигнет целей.

Читайте также:

Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана

SHOT опубликовал кадры из атакованного БПЛА ВСУ ЖК в Казани

Стала известна цель ВСУ при атаке на Казань
#мир
#украина
#всу
#сво
#россия
#новости
#конфликт
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана
Глава Татарстана Минниханов сообщил о массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей
21 декабря 2024, 11:41

Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань подверглась массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Минниханов отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Отмечается, что жильцы эвакуированы, для них организованы места временного размещения и горячего питания.

Глава региона добавил, что «если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает прямо на мирных жителей».

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

Глава Татарстана Минниханов приехал к месту пожара в Казани после атаки БПЛА

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников
#дом
#бпла
#жк
#оперативный штаб
#ограничения
#предприятия
#информация
#минобороны
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна цель ВСУ при атаке на Казань
Беспилотник, пытавшийся атаковать предприятие в Казани, не достиг цели
21 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Один из украинских дронов, который атаковал Татарстан 21 декабря утром, пытался нанести удар по промышленному объекту. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы республики.
По информации властей, беспилотник не достиг своей цели.

Ранее сообщалось, что в Казани было зафиксировано восемь пролетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, еще один — над промышленным предприятием, а шесть — над жилыми районами.

По последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту был введен план «Ковер», а часть местных жителей эвакуировали для обеспечения безопасности.

Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли пожары в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые многоэтажные здания. На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию и дал указание организовать помощь пострадавшим.

Читайте также:

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове
#беспилотник
#пожары
#план
#ограничения
#мэр
#минобороны
#жертвы
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани
Минобороны: Киев атаковал Казань беспилотниками в три волны с разных направлений
21 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Беспилотники ВСУ в субботу утром, 21 декабря, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани при помощи БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки на город шли в период с 07:40 до 09:20 мск в три волны с разных направлений. По данным российского оборонного ведомства, три дрона уничтожены средствами противовоздушной обороной, еще три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

Стало известно, какие дроны применили ВСУ для атаки на Казань

ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
#пожар
#дом
#бпла
#жилой дом
#город
#жк
#информация
#всу
#атака
#жертвы
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT опубликовал кадры из атакованного БПЛА ВСУ ЖК в Казани
21 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/NiseriN

Кадры из атакованного украинскими боевиками элитного жилого комплекса «Лазурные небеса» опубликовали журналисты SHOT.
Лифты были заблокированы, сработала пожарная сигнализация с оповещением о необходимости эвакуироваться.

По информации авторов поста, первый беспилотник бил в нежилую квартиру 31-ого этажа, затем произошло возгорание, также выбито стекло. Пламя локализовали на площади в четыре квадрата. Жильцы спустились по лестницам. Повторно прилетело спустя 40 минут в жилую квартиру 29-ого этажа, вызвав пожар посерьезней. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, в «Лазурных небесах» преобладают офисные помещения, где сегодня не было работников.

Перед этим сообщалось о цели ВСУ при ударе по Казани.

Читайте также:

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события

Удар ВСУ по Сочи и Татарстану, ракетная атака на Курскую область, окружение Курахово: последние новости СВО
#мир
#россия
#украина
#бпла
#казань
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате