Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении

Жители разрушенной квартиры в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса» эвакуировались после первой атаки дрона ВСУ, а вот второй беспилотник уже достиг цели, передает Baza. По информации журналистов, там проживала семья, где двое детей 14-ти и шестилетнего возраста.