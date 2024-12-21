Стала известна цель ВСУ при атаке на Казань

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Один из украинских дронов, который атаковал Татарстан 21 декабря утром, пытался нанести удар по промышленному объекту. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы республики.
По информации властей, беспилотник не достиг своей цели.
Ранее сообщалось, что в Казани было зафиксировано восемь пролетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, еще один — над промышленным предприятием, а шесть — над жилыми районами.
По последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту был введен план «Ковер», а часть местных жителей эвакуировали для обеспечения безопасности.
Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли пожары в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые многоэтажные здания. На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию и дал указание организовать помощь пострадавшим.
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Ранее сообщалось, что в Казани было зафиксировано восемь пролетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, еще один — над промышленным предприятием, а шесть — над жилыми районами.
По последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту был введен план «Ковер», а часть местных жителей эвакуировали для обеспечения безопасности.
Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли пожары в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые многоэтажные здания. На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию и дал указание организовать помощь пострадавшим.
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Анастасия Хохлова