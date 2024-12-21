Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия

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Один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей. По информации российского оборонного ведомства, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова