Беспилотник дважды атаковал флотилию Греты Тунберг у берегов Туниса
Флотилию экоактивистки Греты Тунберг дважды атаковал беспилотник у берегов Туниса. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Дроны ударили по гуманитарной «Флотилии свободы» дважды за последние двое суток. Беспилотник сбросил на палубу морского судна предмет, похожий на зажигательную гранату. Экипаж корабля сразу же начал тушить возникший пожар.
Жертв и пострадавших в результате происшествия удалось избежать. Флотилия обвинила в атаке израильские силы. Представители Туниса назвали прошлый удар по судну фейком. Стоит отметить, что команда Греты Тунберг направляется к берегам сектора Газа.
