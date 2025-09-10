Елизовская прокуратура начала проверку после гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры

10 сентября 2025, 09:31

На Камчатке проверят данные о гибели школьницы на уроке физкультуры

Фото: iStock/Fedorovekb

Елизовская городская прокуратура инициировала проверку в связи с трагической гибелью 14-летней девочки во время урока физкультуры, пишет РИА Новости.





Пресс-служба прокуратуры Камчатского края сообщила, что инцидент произошел на школьном стадионе, где в ходе занятия несовершеннолетняя почувствовала недомогание и потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось, и она скончалась в медицинском учреждении.



Правоохранители проверят все обстоятельства происшествия, а также установит причины и условия, которые могли способствовать данной трагедии. В рамках проверки будет осуществлен контроль за результатами процессуальной проверки следственного органа.





«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — добавили в прокуратуре.