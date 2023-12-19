Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался

Фото: iStock/Naypong
Украинский беспилотник упал на крышу в центре Горловки, после чего взорвался, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии вражеский беспилотный летательный аппарат упал на кровлю Первого Республиканского Супермаркета и разорвался (микрорайон «Квартал 245», Центрально-Городской район Горловки)», - прокомментировал ситуацию Приходько.
По словам главы города, в результате атаки никто не пострадал.
Читайте также:
Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника
В Москве в трех аэропортах введен план «Ковер» — в регионе работает ПВО
Минобороны РФ: Над Калужской областью сбит украинский беспилотник
Евгения Парфентьева