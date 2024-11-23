Беспилотник сбили в российском регионе

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Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 21:20 по московскому времени.
Ране стало известно, что в период с 20:00 до 21:20 по московскому времени 22 ноября система ПВО сбила четыре БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщается в релизе оборонного ведомства.
Ране стало известно, что в период с 20:00 до 21:20 по московскому времени 22 ноября система ПВО сбила четыре БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской.
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Александр Климов