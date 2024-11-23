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Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны РФ: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 21:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщается в релизе оборонного ведомства.



Ране стало известно, что в период с 20:00 до 21:20 по московскому времени 22 ноября система ПВО сбила четыре БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской.

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#курская область
#белгородская область
Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки
23 ноября 2024, 00:18

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ТЦК остановили нескольких мужчин для составления административных протоколов за нарушение правил воинской повинности. Из остановившихся украинцев один предлагал взятки военным комиссарам, но они отказались от вознаграждения.

Затем мужчина применил слезоточивый газ против военных комиссаров и сотрудников полиции и исчез.

Пресс-служба ТЦК заявила, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца в данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складе в Киевской области сотрудник ТЦК пытался застрелить сбежавшего от него грузчика. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военным комиссаром и назначило проверку по данному факту.

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#взятка
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BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь во время отдыха в Азии и умерли
22 ноября 2024, 22:04

Фото: iStock/ Far700

Шесть туристов из разных стран выпили испорченные спиртные напитки во время отпуска в Азии и умерли, сообщил Business Insider (BI).
Американец, британка, две австралийки и две датчанки стали жертвами отравления. Все туристы приобретали алкоголь, который содержал метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

19-летние гражданки Австралии выпили спиртное в хостеле. Его работники нашли пострадавших в номере, потом девушек доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Откуда у остальных четверых туристов появились напитки с метанолом, не уточнялось.

Издание подчеркнуло, что употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. Вещество используется в составе чистящих средств, клея и красок. По информации организации «Врачи без границ», в Азии зафиксировали высочайший в мире уровень отравления данным веществом.

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#туристы
#напитки
#работники
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В Петербурге на станции метро «Приморская» под колёсами поезда погибла девушка
22 ноября 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Artem Cherednik

Вечером 22 ноября на станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге молодая девушка упала на рельсы. Не успевший затормозить поезд проехал прямо по ней.
Чрезвычайное происшествие в метрополитене произошло около 16:30, сообщает «Фонтанка.ру». Несмотря на уже начавшийся вечерний час пик и обилие людей на платформе, девушку никто не толкал. Вытащить её перед приближающимся поездом уже не успели. Девушка погибла под колёсами поезда. В обстоятельствах трагедии теперь предстоит разбираться правоохранителям.

В ноябре это уже третий случай падения человека на рельсы в петербургском метрополитене. 6 ноября петербуржец на станции «Спортивная» засмотрелся в телефон и не увидел края платформы, из-за чего оступился и упал. Машинисту поезда передали сигнал экстренной остановки, пострадавшего вытащили на платформу, он отделался попаданием в травматологию. 7 ноября на станции «Электросила» мужчина упал прямо перед поездом, но его успели спасти. Реакцию и сноровку проявили сотрудники метрополитена, которые оперативно помогли упавшему забраться обратно на платформу — поезд затормозить уже не успевал.

К сожалению, последний случай закончился трагической смертью молодой петербурженки.

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#девушка
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Директора рехаба в Орле задержали пьяным за рулём и с наркотиками в машине
22 ноября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Thomasaf

Машину Вячеслава Путютина задержали в Москве на проспекте Маршала Жукова. Манера его езды показалась правоохранителям подозрительно неровной.
Во время досмотра полицейские заметили, что водитель не только пьян, но и заметно нервничает, передаёт телеграм-канал Baza. Как оказалось, не зря. Когда сотрудники МВД обыскали его машину, то обнаружили четыре свёртка с неизвестным веществом.

«Это по работе», мог бы сказать Путютин. Он руководит филиалом реабилитационного центра для наркоманов в Орле. Но вместо это мужчина лишь молча смотрел в асфальт, а потом отвёл в сторону одного из полицейских и прошептал ему на ухо сумму с шестью нулями. Всё это, разумеется, фиксировалось на камеру.

В итоге Путютин получит не только лишение прав и уголовное дело за хранение веществ, но и ещё одну статью за попытку дачи взятки. Сегодня Хорошёвский районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Тюменской области террорист пригрозил устроить расправу над школьниками
URA.RU: мужчина угрожал совершением теракта в школе в Тюменской области
22 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Manuel-F-O

Правоохранительные органы Тюменской области разыскивают телефонного террориста, который угрожал устроить расправу над учениками школы в городе Ялуторовске. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что неизвестный позвонил директору школы №3 и сообщил о своём намерении прийти в школу с оружием и совершить теракт. После произошедшего руководство учебного заведения оперативно обратилось в полицию, которая начала расследование этого случая.

В настоящее время выясняются мотивы поступка телефонного террориста.

Ранее сообщалось, что в ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.

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#теракт
#школа
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#полиция
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Сознательно засунула 11-летнего сына в чемодан: в деле матери-убийцы из Перми новый поворот, что выяснило следствие
22 ноября 2024, 17:09

Ирина Шатова на допросе в СК по Пермскому краю (Фото: perm.sledcom.ru)

34-летняя Ирина Шатова из Перми предстанет перед судом, так как признана вменяемой. Напомним, речь идет о женщине, которая в июле этого года избавилась от собственного сына, а затем спрятала его тело в чемодан. О новых деталях жуткой истории расскажет «Радио 1».

Жестокое убийство 11-летнего ребенка в Перми


12 июля СМИ облетела новость о страшной находке в Перми — чемодане, в котором лежало тело ребёнка. Сначала никто не мог определить личность мальчика. Некоторые даже предположили, что это ребенок из многодетной семьи, проживающей неподалеку.

На самом деле мальчик оказался сыном Ирины Шатовой, которая жила в другой части города. Ее удалось идентифицировать по записям с уличных камер наблюдения. Полицейские установили, что она бродила по центральным улицам с чемоданом почти всю ночь. В итоге её задержали в отеле «Жемчужина», где она пряталась на чердаке и следила за новостями о происшествии через телефон.

На допросе женщина сначала пыталась отрицать свою вину, обвиняя коллекторов в том, что они пришли выбивать долги и убили ее сына. Эта версия показалась следователям странной и быстро развалилась при первых уточняющих вопросах. В результате Ирине ничего не оставалось, как признаться в содеянном.

Ирина Шатова со своим супругом и сыном (Фото: соцсети)

Хладнокровное признание матери


На допросе Ирина без малейшего волнения начала рассказывать о том, как убила своего сына. Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города. Она объяснила свои действия тем, что у нее не было выбора: накопились большие долги, и она больше не могла его обеспечивать. При этом женщина не проявляла раскаяния, не плакала и не испытывала никаких эмоций. Она добавила, что собиралась покончить с собой, но не нашла в себе сил на это. В итоге ей пришло в голову спрятаться на чердаке, а от тела сына избавиться.

Происшествие стало шоком для всех знакомых семьи. Хотя многие отмечали, что женщина воспитывала ребенка странно — мальчик никогда не ходил в детский сад и школу, не общался со сверстниками, не имел друзей.

Огромные долги возникли у Шатовой из-за неудачной игры на фондовом рынке: она пыталась заработать, но в итоге потеряла все. Что касается отца ребенка, то он ранее бросил семью и отправился в Северную Америку. Там незаконно пересек границу США и попал в миграционную тюрьму.

Ожидание приговора


В настоящее время Шатова находится в пермском СИЗО №5. Специалисты не выявили у нее психических нарушений. Убийство было совершено хладнокровно и с расчетом. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.

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В Москве двухлетний ребёнок случайно выпил бутират из бутылки и умер
22 ноября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/eranicle

В Москве двухлетний малыш случайно выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов ребёнок умер.
Трагедия произошла сегодня ночью в доме на Волгоградском проспекте, сообщает телеграм-канал SHOT. Накануне вечером 38-летняя Юлия пошла погулять с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на разговор, малыш хлебнул из их бутылки.

Когда они вернулись домой, Юлия услышала хрипы: мальчик начал задыхаться. Она в панике побежала к соседке, та вызвала скорую, но врачи ничего не смогли сделать — ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление наркотиками. По ужасному стечению обстоятельств именно сегодня малышу исполнилось два года.

Правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей трагедии. Дело находится на контроле столичной прокуратуры. Известно, что у Юлии трое детей от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.

Справка: бутират (оксибутират натрия) — один из самых опасных и распространенных наркотиков в России. Вызывает сильную зависимость, тяжелые психические и физические расстройства, а в случае передозировки — смерть.

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Гражданский автомобиль наехал на мину в Курской области, есть погибшие
Гражданский автомобиль наехал на мину под Курском
22 ноября 2024, 16:38

Фото: iStock/Alesmunt

Гражданский автомобиль подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Отмечается, что машина, в которой ехала супружеская пара, наехала на мину в Рыльском районе области. В результате происшествия женщина погибла на месте от полученных ранений. Её муж, который находился за рулём, получил травмы. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей женщины.

После произошедшего глава Курской области напомнил местным жителям, что передвигаться на транспорте в приграничных районах крайне опасно.

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#курская область
#автомобиль
#семья
#смерть
#госпитализация
#мина
#взрыв
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Солдат НАТО подал в суд на россиянку за отказ в вывозе сына в Грецию
22 ноября 2024, 16:06

Фото: iStock/Zolnierek

Солдат НАТО подал в суд на россиянку – мать их общего ребёнка, которая не позволяет отцу вывозить сына в Грецию на выходные, опасаясь навязывания ребёнку ЛГБТ*-повестки, насильственных действий в его отношении и избиений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Наталья и Христос познакомились в соцсетях. У пары родился сын, после чего отец внезапно стал очень агрессивным, избивал возлюбленную и угрожал отнять у неё ребёнка. Женщина смогла уйти от мужа только по решению суда Греции. Христос пытался оформить опеку, но у него ничего не получилось. А через какое-то время россиянка начала замечать, что ребёнок становится подавленным, когда приходит после встречи с отцом.

Тогда женщина поинтересовалась у мальчика, с чем связано его состояние, на что получила ответ: «Папа, бить». Наталья подала заявление в суд с требованием лишить экс-супруга родительских прав. Однако ни суд, ни полиция ничего не сделали, а родственники Христоса и вовсе начали угрожать Наталье. Однажды она заметила у сына следы сексуального насилия, после чего собрала вещи и уехала с ребёнком в России.

Спустя год после этого боец НАТО подал заявление в российский суд. Его экс-супруга опасается, что он мог сделать новые документы на себя с сыном, чтобы обойти запрет на выезд ребёнка из России, который МВД РФ наложило по просьбе матери.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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