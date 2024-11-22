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Украинское командование перебросило в Курскую область элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса», которая участвует в боевых действиях в составе спецназа «Ахмат», передает РИА Новости.
«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал российский боец.
По его словам, украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА «Птицы Мадьяра», которое оснащается странами ЕС и США. Именно этим оборудованием боевики минируют и совершают другие диверсии, пояснил «Сальза».
Он отметил, что украинским боевикам безразлично, кто пострадает от их действий – мирное население, животные или военные.
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