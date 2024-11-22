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Россиянам сообщили, сколько военной техники восстановлено с момента начала СВО

Минобороны РФ: восстановлено более 50 тыс. единиц бронетехники за время СВО
Фото: istockphoto/alexeynovikov

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции (СВО) поставки автобронетанкового вооружения и техники для армии увеличились почти в семь раз, передает ТАСС. Главный приоритет Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) — учет боевого опыта СВО при разработке новых и модернизации существующих образцов техники.
За время СВО восстановлено более 50 тысяч единиц боевой техники.

Ремонт выполняют войсковые подразделения, выездные бригады и предприятия промышленности. Процесс ремонта занимает не более полутора суток с момента прибытия поврежденной техники до ее возвращения в строй.



Кроме того, специалисты ГАБТУ изучают захваченную технику противника, включая ее тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. Эти трофеи направляются в научно-исследовательские институты для анализа и совершенствования отечественных разработок.

Ведомство отметило, что офицеры управления круглосуточно работают над созданием перспективных образцов бронетанковой техники, которые определят облик Вооруженных Сил РФ в ближайшие годы.

С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.

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Президент Украины признал, что удары дальнобойным оружием по РФ не новы для ВСУ
Зеленский: Украина давно использует дальнобойные ракеты для ударов по России
22 ноября 2024, 01:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие, комментируя недавние атаки по Брянской и Курской областям.
В своем Telegram-канале он отметил, что использование таких ракет не является новым шагом для ВСУ, однако не уточнил, относится ли он к этому ряду удары по Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, косвенно признавая их частью России.

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем обращении сообщил, что 19 ноября Украина нанесла удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепропетровске, успешно испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник» и поразила цель баллистической гиперзвуковой ракетой.

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Отсутствие реакции Запада на удар РФ «Орешником» возмутило Зеленского
22 ноября 2024, 01:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием жесткой реакции западных стран на действия России. В своем Telegram-канале он заявил, что «мир должен реагировать» на российские удары по Украине, подчеркнув, что без четкой и жесткой реакции Москва чувствует себя безнаказанной.
Зеленский ранее получил разрешение от западных стран на удары их оружием вглубь России, однако действия Москвы заставили его вновь обратиться к партнерам с упреками.

В свою очередь в четверг вечером президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на использование ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Удар был частью успешных испытаний новейшей российской ракетной системы «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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#владимир зеленский
#всу
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ПВО пресекла атаку 5 беспилотников в Брянской области
Губернатор Богомаз: силы ПВО РФ сбили в Брянской области пять БПЛА ВСУ
22 ноября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Diy13

В Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что попытка террористической атаки киевского режима была пресечена, пострадавших и разрушений на месте инцидента нет.

Губернатор уточнил, что беспилотники были вовремя обнаружены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника.

Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. В сеты были выложены кадры.

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Россия пообещала предупреждать мирных граждан перед ударами «Орешником»
Путин: в случае применения «Орешника» Москва заранее предупредит мирных граждан
21 ноября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Россия будет заранее предупреждать мирных жителей об ударах гиперзвуковыми системами, такими как «Орешник», по территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
По словам президента, информация о предстоящих ударах будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам из дружественных стран, находящимся в опасных зонах. Он подчеркнул, что эти предупреждения будут публичными и открытыми.

Путин отметил, что публикация подобных данных не ставит под угрозу эффективность гиперзвуковых ракет, поскольку вражеские системы ПВО все равно не способны их перехватить.

Россия, таким образом, стремится минимизировать риски для гражданского населения, выбирая цели для поражения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения.

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В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
Белый дом: «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США
21 ноября 2024, 23:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, выступая на брифинге перед журналистами, что запуск Россией ракеты средней дальности «Орешник» не повлияет на политику США в отношении Украины. По ее словам, Вашингтон не намерен сдерживаться и продолжит поддержку Киева.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Этот объект был важным центром еще со времен СССР.

Жан-Пьер отметила, что США заранее уведомили Украину и своих союзников о запуске, чтобы те могли подготовиться. Она добавила, что администрация США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие и располагает соответствующими данными.

Кроме того, США продолжат поставлять оружие Украине и ускорять его доставку. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон останется приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на действия Москвы.

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#сша
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#владимир путин
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Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
21 ноября 2024, 22:51

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада своими действиями подводят мир к новому «ракетному кризису», проинформировало ТАСС.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выразил мнение, что из-за действий Запада мир может настигнуть «ракетный кризис». Политический деятель добавил, что Соединённые Штаты Америки обнулили международные договорённости и подвели Европу, как и весь остальной мир, к очень опасной черте.

Ранее Белый дом заявил, что он не будет менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения России такого рода. В США также сообщили, что в связи с ракетным ударом "Орешника" по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, Вашингтон проводили консультации с Киевом и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.

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#леонид слуцкий
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США не будет менять ядерную доктрину из-за новых решений РФ
21 ноября 2024, 22:34

Фото: iStock/ donfiore

Белый дом заявил, что не собирается менять свою ядерную доктрину, проинформировало ТАСС.
Соединённые Штаты Америки не будут менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения Российской Федерации такого рода. Белый дом также сообщил, что в связи с ракетным ударом «Орешника» по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, США проводили консультации с Украиной и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Глава российского государства передал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.

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Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник»: чем оружие опасно для Запада и почему никто не может его остановить
21 ноября 2024, 22:05

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».

Ракета «Орешник» — что известно


Владимир Путин заявил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию противник не в состоянии. Современные системы ПВО и разрабатываемые американцами системы ПРО в Европе не смогут перехватить такие ракеты.

Президент России отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в ответ на планы США по производству и развертыванию аналогичных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что испытания комплекса «Орешник» в боевых условиях проводятся как реакция на агрессивные действия стран НАТО.

Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», новый ракетный комплекс может быть сопоставим с советским подвижным грунтовым ракетным комплексом с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой «Пионер». По данным портала, в зоне поражения вооружения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Примерное подлетное время «Орешника» до Великобритании – 19 минут, Польши – 8 минут, Бельгии – 14 минут, Германии – 11 минут.

Однако официально эта информация не подтверждена.

Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов прокомментировал видеообращение Путина


Куда был нанесен удар ракетой «Орешник»


По словам Владимира Путина, ударом «Орешника» на территории Украины поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику. Напомним, СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».

Путин подчеркнул, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.

«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности России», — заверил он.

Также президент пообещал, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине, Россия заранее уведомит мирных жителей и попросит граждан покинуть опасные зоны, поскольку «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».


Фото: iStock/MikeMareen

Реакция Запада на ракету «Орешник»


Россия не наносила удары по Украине с использованием межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ABC News со ссылкой на западного чиновника. По информации источника, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что использовались МБР, однако части ракет, найденные на земле, все еще находятся на стадии изучения, и эксперты пока не пришли к окончательному выводу.

Ряд СМИ предполагают, что была применена баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Аналогичные выводы делают и другие западные издания, такие как NBC, CBS, ABC и BBC. По их данным, речь идет о ракете с максимальной дальностью поражения до 5500 км, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность свыше 5500 км.


Последствия удара ракетой «Орешник»


Целями удара новейших российских ракет «Орешник» на территории днепропетровского завода «Южмаш» стали подземные цеха по производству украинских ракет «Гром». Об этом в эфире «Вести FM» рассказал обозреватель, канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что удары российскими баллистическими ракетами могут оказать значительное воздействие на Украину. Он подчеркнул, что одна такая ракета способна нанести ущерб, эквивалентный воздействию 10-15 крупных бомб. Эксперт высказал мнение, что возможное применение этого оружия может быть ответом на удары западных ракет по российским приграничным территориям.

Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран


Изменения в ядерной доктрине России


Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, который утверждает основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе содержатся обновленные положения, в частности, подчеркивается, что агрессия любого государства из военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.

Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против неё или её союзников оружия массового поражения. В частности, Москва может прибегнуть к ядерному ответу в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси.

В документе детально изложены условия, при которых может быть использовано ядерное оружие. К ним относятся:

• получение достоверной информации о старте баллистических ракет против России и её союзников;

• атака противника на ключевые государственные военные объекты России, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар;

• получение достоверных данных о взлете стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов с пересечением границы России.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, который при необходимости может уведомить руководство других стран о готовности, планах или решении применить это оружие.

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Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
21 ноября 2024, 21:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия имеет право использовать оружие против военных объектов государств, которые применяют своё оружие против неё. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения.
Глава государства выступил с заявлением в связи с началом ударов ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.

Путин подчеркнул, что Москва считает себя вправе применять вооружение против военных объектов тех государств, которые позволяют себе применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации конфликта последует решительный и зеркальный ответ.

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#владимир путин
#россия
#сво
#ракета
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#конфликт
#вооружение
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