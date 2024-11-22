Россиянам сообщили, сколько военной техники восстановлено с момента начала СВО

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Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции (СВО) поставки автобронетанкового вооружения и техники для армии увеличились почти в семь раз, передает ТАСС. Главный приоритет Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) — учет боевого опыта СВО при разработке новых и модернизации существующих образцов техники.
За время СВО восстановлено более 50 тысяч единиц боевой техники.
Ремонт выполняют войсковые подразделения, выездные бригады и предприятия промышленности. Процесс ремонта занимает не более полутора суток с момента прибытия поврежденной техники до ее возвращения в строй.
Кроме того, специалисты ГАБТУ изучают захваченную технику противника, включая ее тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. Эти трофеи направляются в научно-исследовательские институты для анализа и совершенствования отечественных разработок.
Ведомство отметило, что офицеры управления круглосуточно работают над созданием перспективных образцов бронетанковой техники, которые определят облик Вооруженных Сил РФ в ближайшие годы.
С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.
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Ремонт выполняют войсковые подразделения, выездные бригады и предприятия промышленности. Процесс ремонта занимает не более полутора суток с момента прибытия поврежденной техники до ее возвращения в строй.
Кроме того, специалисты ГАБТУ изучают захваченную технику противника, включая ее тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. Эти трофеи направляются в научно-исследовательские институты для анализа и совершенствования отечественных разработок.
Ведомство отметило, что офицеры управления круглосуточно работают над созданием перспективных образцов бронетанковой техники, которые определят облик Вооруженных Сил РФ в ближайшие годы.
С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.
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Мария Моисеева