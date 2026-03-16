Россиянин решил отомстить ворующему газеты соседу и заложил бомбу в свой почтовый ящик
В Копейске мужчина заложил в почтовый ящик взрывчатку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, а также о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Материалы расследования направили в суд.
Как уточняет СМИ, речь идет о самоделке, которую 56-летний местный житель изготовил, чтобы проучить 61-летнего соседа, подозревая его в краже газет и посылок. СВУ замаскировали под отправление и поместили в почтовый ящик.
По данным «РЕН ТВ», 2 июля 2025 года устройство сработало, и пострадавшему оторвало несколько пальцев.
