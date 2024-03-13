Российские силы ПВО сбили в Курской области два БПЛА

Фото: iStock/ovbelov
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациенты, находящиеся в отделении реанимации соседней больницы, были эвакуированы в медицинское учреждение, а остальные пациенты и персонал переведены в безопасное место. Вечером больница возобновила работу.
Читайте также:
Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Курской области
Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области
Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ
Александр Климов