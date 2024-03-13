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Российские силы ПВО сбили в Курской области два БПЛА

Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО ликвидировали два БПЛА
13 марта 2024, 05:03
Фото: iStock/ovbelov

Фото: iStock/ovbelov

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор также заявил о ракетной опасности в Курской области. Глава региона призвал людей укрыться в комнатах без окон, коридорах, санузлах, продуктовых магазинах и близлежащих зданиях или в подходящих убежищах.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациенты, находящиеся в отделении реанимации соседней больницы, были эвакуированы в медицинское учреждение, а остальные пациенты и персонал переведены в безопасное место. Вечером больница возобновила работу.

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#курская область
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#атака
#тревога
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БПЛА повредил линию газоснабжения в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области БПЛА нанес удар по линии газоснабжения
13 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/Animaflora

Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех БПЛА авиационного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуютют. Однако Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА была повреждена линия газоснабжения в селе Богословка.

Ранее атаке ВСУ подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Атака также осуществлялась с помощью БПЛА, которые сбрасывали взрывчатку на жилые дома мирных жителей.

По подсчетам Министерства обороны, всего в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России было сбито 47 БПЛА. Из них 41 был сбит над Ростовской областью, один – над Белгородской, два – над Курской и три – над Волгоградской областями.

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#губернатор
#белгородская область
#беспилотник
#украина
#газоснабжение
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Тысячи людей пострадали во время праздничных мероприятий в Иране
Mehr: Более 2000 человек получили ранения во время праздничных мероприятий в Иране
13 марта 2024, 04:40

Фото: iStock/zanskar

Более 2000 человек получили ранения, 14 погибли во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, сообщает иранское информационное агентство Mehr.
По данным агентства, в период с 20 февраля до 22:30 12 марта 2114 человек получили ранения, 14 человек погибли.

Из числа пострадавших 152 человека потеряли конечности, 700 получили травмы глаз и 681 – ожоги.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли во время празднования Чахаршанбе-Сури из-за использования костров и фейерверков на улицах в предновогоднюю ночь.

Чахаршанбе-Сури отмечается в Иране каждый год в последнюю среду иранского календаря. Во время этого праздника иранцы традиционно зажигают костры и запускают фейерверки. В прошлом году во время этого праздника пострадало более 1500 человек.

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#иран
#праздник
#травмы
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Средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
13 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атак беспилотников продолжается.

Опасность ударов беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Белгороде. В результате взрыва беспилотника было выбито окно и разбит фасад здания.

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#воронеж
#бпла
#тревога
#губернатор
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Мэр Оренбурга раскрыл число погибших при крушении Ил-76 летчиков
Мир сообщил о пяти оренбургских летчиках, погибших при крушении Ил-76
13 марта 2024, 03:09

Фото: iStock/Gudella

Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
По словам главы города, на борту самолета находились 16 человек. Пятеро из них были пилотами 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

Кроме того, на борту разбившегося самолета находился пилот из Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

О происшествии стало известно 12 марта. Падение самолета на Северном аэродроме было зафиксировано местными жителями.

«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», – сообщили очевидцы.

После этого появились кадры горящего самолета над Ивановской областью.

По данным Министерства обороны РФ, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар в одном из двигателей во время взлета. В результате крушения погибли 16 человек.

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#самолет
#крушение
#авария
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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
13 марта 2024, 02:50

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области объявлена опасность атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», – заявил глава региона.

Политик призвал жителей следить за предупреждениями правительства области и МЧС России и быть готовыми быстро переместиться в помещения без окон, подземный переход или на парковку.

Ранее, 7 марта, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Она была отменена через два часа.

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#всу
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Участник теробороны погиб в результате обстрела Белгородской области
Гладков: Один участник теробороны погиб во время обстрелов Белгородской области
12 марта 2024, 23:02

Фото: iStock/ Aleksandr_Vorobev

В ходе боевых действий у границы Белгородской области погиб участник территориальной обороны , сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Число пострадавших от обстрелов в регионе возросло до 10 человек, шестеро из них находятся в больнице, отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали административное здание Белгорода и упали на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#украина
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В Татарстане задержали пару, планировавшую подорвать мост через реку Амур
«Ъ»: В Казани задержали возможных организаторов подрыва моста через реку Амур
12 марта 2024, 22:38

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники ДПС на трассе М-7 в Татарстане обнаружили автомобиль с 9 килограммами взрывчатки, которая предназначалась для подрыва Хабаровского моста. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Подозреваемыми в совершении теракта являются 64-летний житель Хабаровска и его 51-летняя жена. Сейчас они находятся в Следственном изоляторе.

Отмечаться, что обвиняемая является бывшим председателем украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, у супруги могли быть связи с Вооруженными силами Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ). Если вина будет доказана, подозреваемых ждет наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студента за подготовку теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наказание
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Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации
Двое пьяных мужчин разгромили мемориал героям Русской весны и СВО в Москве
12 марта 2024, 20:41

Фото: istock / Natalia POGODINA

Компания пьяных россиян разгромила мемориал героям Русской весны и специальной военной операции в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, ранним утром 11 марта двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью подошли к мемориалу памяти погибшим участникам СВО и ногами раскидали вазы с цветами. Затем парочка, сопровождая все криками, вприпрыжку перешла дорогу и отправилась дальше.

Сотрудники правоохранительных органов уже занялись поисками преступников.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мемориал
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#сотрудники
#сво
#памятник
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Украинский блогер Шарий умоляет спецслужбы РФ расследовать покушение на него
Шарий намерен обратиться к РФ за расследованием покушения на него в Испании
12 марта 2024, 19:31

Фото: istock / Alberto Masnovo

Украинский блогер Анатолий Шарий обратился к российским спецслужбам с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
6 марта блогер заявил, что на автомобиль, в котором он находился с супругой, напали с автоматическим оружием. Он уточнил, что нападавших, вероятно, было двое.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — указано в сообщении.
Шарий добавил, что готов предоставить все необходимые документы и сведения по происшествию. Блогер обвинил специальные службы Испании в отсутствии компетентности и профессионализма.

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