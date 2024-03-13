БПЛА повредил линию газоснабжения в Белгородской области

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Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех БПЛА авиационного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуютют. Однако Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА была повреждена линия газоснабжения в селе Богословка.
Ранее атаке ВСУ подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Атака также осуществлялась с помощью БПЛА, которые сбрасывали взрывчатку на жилые дома мирных жителей.
По подсчетам Министерства обороны, всего в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России было сбито 47 БПЛА. Из них 41 был сбит над Ростовской областью, один – над Белгородской, два – над Курской и три – над Волгоградской областями.
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Ранее атаке ВСУ подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Атака также осуществлялась с помощью БПЛА, которые сбрасывали взрывчатку на жилые дома мирных жителей.
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Александр Климов