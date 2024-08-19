Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Кременной

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Украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.
«В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию», — говорится в публикации чиновника.
Третьяков добавил, что детский сад закрыли для посетителей, поскольку учреждение находится близко к линии боевого соприкосновения. Охрана и воспитатели также не пострадали.
Глава администрации особо подчеркнул, что на территории детского сада нет военных объектов, а действия ВСУ Третьяков назвал «бесчеловечным актом».
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