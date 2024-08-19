В Мелитополе задержали мужчину с 400 граммами наркотиков

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Мужчину с 400 граммами синтетических наркотиков задержали в Мелитополе Запорожской области. Задержание проходило совместно с ФСБ и МВД, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что злоумышленника взяли на территории одного гаражного кооператива, когда тот поднимал тайниковую закладку. Оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник букмекерской конторы ударил клиента после перепалки и попытался скрыться из города, однако 19-летнего агрессора взяли по горячим следам.
Кроме того, мигрантку из Узбекистана уличили в насилии над ребенком.
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Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник букмекерской конторы ударил клиента после перепалки и попытался скрыться из города, однако 19-летнего агрессора взяли по горячим следам.
Кроме того, мигрантку из Узбекистана уличили в насилии над ребенком.
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Никита Кротов