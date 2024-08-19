У берегов Италии при торнадо затонула суперъяхта Bayesian, есть погибшие

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Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии. Один человек погиб, еще шестеро пропали, сообщает агентство ANSA.
По данным журналистов, яхта шла под британским флагом, в основном пассажиры были подданными Соединенного Королевства. Кроме того, присутствовали граждане Новой Зеландии, Ирландии, а также те, у кого двойное гражданство, а именно, Британии и Франции.
По последней информации, береговая охрана спасла 15 человек, включая годовалого малыша, отправленного в детскую больницу в Палермо.
Затонувшая яхта расположена на глубине 49 метров в 800 метрах от берега. Авторы материала указали, что ранее в том районе прошел ураган.
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По последней информации, береговая охрана спасла 15 человек, включая годовалого малыша, отправленного в детскую больницу в Палермо.
Затонувшая яхта расположена на глубине 49 метров в 800 метрах от берега. Авторы материала указали, что ранее в том районе прошел ураган.
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Никита Кротов