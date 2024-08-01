Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом

Фото: Минобороны РФ
В Белгороде частный дом пострадал от атаки беспилотника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора региона.
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства загорелась крыша здания. В настоящее время возгорание удалось ликвидировать.
Гладков уточнил в своем телеграм-канале, что жильцы начали тушить пожар самостоятельно, не дожидаясь приезда пожарных. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
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«Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — написал он.
Гладков уточнил в своем телеграм-канале, что жильцы начали тушить пожар самостоятельно, не дожидаясь приезда пожарных. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
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Елена Перлова