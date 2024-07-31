В Харьковской области фиксируют массовые поджоги машин украинских военных

Фото: iStock/MukundaDe
В Харькове и области сожгли уже порядка 40 автомобилей украинских военных. Об этом глава местной областной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире единого украинского новостного телемарафона.
При этом чиновник не назвал срок, за который произошли эти поджоги.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил о растущем числе поджогов автомобилей военных, которые граждане принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились фотографии автомобилей граждан Украины, которые наклеивают наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, военкомат на Украине).
Читайте также:
Отправившийся на СВО датчанин заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО
Российский снайпер рассказал о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Анастасия Чинкова