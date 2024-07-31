В России ограбили мужчину, получившего выплату за воевавшего на СВО отца

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Сатка двух мужчин, которые ограбили в машине такси сына погибшего участника СВО. Об этом пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Отмечается, что на потерпевших напали в такси. В обоих случаях водитель увидел на обочине попутчика и предложил его подвести. Позднее выяснилось, что они были знакомы и работали в сговоре. В какой-то момент поездки мужчины, которые знали о наличии у юношей денег, начинали угрожать им предметом, напоминающим оружие, и требовали передать всё ценное.
По итогам этих инцидентов у злоумышленников оказались 600 тысяч рублей и два смартфона на общую сумму в порядка 210 тысяч рублей.
Полиции удалось установить их личности. Они оказались ранее не судимые граждане 2000 года рождения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Уточняется, что одним из потерпевших оказался сыном погибшего в ходе СВО военного. Юноша вёз с собой в такси деньги, полученные за покойного отца.
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По итогам этих инцидентов у злоумышленников оказались 600 тысяч рублей и два смартфона на общую сумму в порядка 210 тысяч рублей.
Полиции удалось установить их личности. Они оказались ранее не судимые граждане 2000 года рождения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Уточняется, что одним из потерпевших оказался сыном погибшего в ходе СВО военного. Юноша вёз с собой в такси деньги, полученные за покойного отца.
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Анастасия Чинкова